Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает

В Украине ожидается похолодание / УНИАН

В Украину после оттепели снова придет похолодание. Синоптики предупреждают, что температура может опуститься до 12 градусов ниже ноля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшее более существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17-19 января", — написала она.

В Укргидрометцентре отметили, что 17-18 января температура начнет снижаться на западе и востоке страны — ночью в Карпатском регионе и в восточных областях ожидается 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

19 января, на Крещение, станет холоднее почти на всей территории страны - ночью 4-10° мороза, днем 2-7° мороза.

Реклама

Прогноз погоды на 19 января / meteo.gov.ua/ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Читайте также: