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Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

14 января 2022, 14:37

Наталья Диденко рассказала, что в Украине прогнозируется существенное похолодание.

температура, градусник
В Украине прогнозируют новое похолодание / meteovesti.ru

В субботу и воскресенье, 15-16 января, в Украине ветренную погоду обусловят антициклон Carlos и циклон Famke, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, 17-18 января их влияние снова усилится.

Синоптик прогнозирует, что в субботу осадки вероятны по всей Украине, кроме западных областей. В воскресенье – только в восточной части Украины.

"Температура воздуха после сегодняшних "плюсов" 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем ​​до 2 мороза 2 тепла", - уточнила она.

По прогнозу синоптика, в Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье ослабнет. Местами небольшие осадки лишь 15 января. Температура воздуха ночью -1-4 градуса, днем - около 1 мороза. На дорогах глоледица.

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Диденко добавила, что существенное похолодание в Украине ожидается 17-19 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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