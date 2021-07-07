"Ты гений, нет ты гений": после интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Гордоном Сеть взорвали мемы

Дмитрии Гордоны / Скриншот

Эпатажный журналист Дмитрий Гордон взял интервью у своего среднего сына Дмитрия. Родственники беседовали о детстве, учебе и музыке.

Полуторачасовой разговор отца и сына появился YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Однако из всего длительного интервью тезек пользователей подорвала фраза: "Ты - гений, нет - ты гений!", которую никак не могли поделить Гордоны.

Кроме этого, юзеры подшутили над самой сутью интервью и том, как его преподнес публике журналист: "Дмитрий Гордон берет интервью у Дмитрия Гордона",

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С анонса ролика стало известно, что Дмитрий Гордон-младший появился на свет в 1995 году в чешской Праге. Закончил музыкальный колледж Беркли в американском Бостоне. А вот сейчас живет в Лос-Анджелесе и зарабатывает на жизнь созданием музыки. Кроме этого, он еще и спортсмен - 4-кратный чемпион Европы по объединенным единоборствам среди юношей.

А вообще пользователи не скрывали своей фантазии в шутках над Гордонами.

"Дмитрий, а в чью честь вы назвали сына?", "Других сыновей тоже назвали Дмитрием", "Дмитрий Гордон в гостях у Дмитрия Гордона. Наконец-то!", - написали в Сети.

Напомним, ранее Гордон отличился очередной идиотской шуткой. Он поиздевался с российской блогерши Марьяны Ро.

В интервью с представительницей страны-агрессора в программе В гостях у Дмитрия Гордона собеседники заговорили о возрасте Марьяны и о том, что ей пора что-то менять в свой 21 год. И вот на риторический вопрос о переменах в жизни Марьяны Гордон и выдал: "Очко". На что та ответила: "Дупло".

О чем еще шутит Гордон:

Ранее он пошутил с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским об условиях содержания заключенных в исправительной колонии с личного опыта предпринимателя. В то время, когда Ходорковский сказал, что тюрьма – это барак, Гордон у него уточнил: "Обама?". "Ну, типа", - ответил россиянин.

Кроме этого, журналист отличается нецензурными высказываниями во время своих эфиров. К примеру, конфеты торговой марки Рошен, он называет "Говно в шоколаде" и как альтернативу предлагает украинцам сладости собственного производства – "Гордон в шоколаде".