У Азарова ответили на обвинения в госизмене

Николай Азаров / УНИАН

Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евгений Пелихос заявил, что его подзащитный не получал подозрения в госизмене, как об этом 24 марта сообщили Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Заявление Пелихос опубликовал на своей странице в Facebook.

"Как защитник Николая Яновича официально сообщаю, что никакого уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто сегодня (24 марта, - ред.) не вручал", - написал юрист.

Он отметил, что пока трудно давать комментарии по сути дела о госизмене.

"Но очевидно странными выглядят формулировки о том, что Николай Азаров через месяц после назначения его на должность премьер-министра Украины смог обеспечить согласование проекта соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", - отметил Пелихос.

По его словам, право знать и понимать, в чем лицо подозревается (обвиняется), является одним из составляющих элементов определенного в статье 6 Европейской Конвенции права на справедливый суд.

А правоохранительным органам достоверно известно о пребывании Азарова на территории России от Госпогранслужбы и из официальных заявления политика и его адвокатов. Эти данные есть в распоряжении Генпрокуратуры еще с 2014 года.

Он добавил, что репутации Украины вредят столь грубые нарушения прав человека и уголовного процесса.

Сам Азаров также прокомментировал выдвинутые обвинения в госизмене. По его словам, подозрение ему не вручали.

"Хотя в средствах массовой информации говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации", — сказал бывший премьер в интервью телеканалу Наш.

Как добавил Азаров, показаний по делу он давать не собирается и на допросы не явится. По мнению политика, обвинение заведомо сфальсифицировало дело.

"Там есть адвокаты, будут заниматься адвокаты. Я совершенно не собираюсь унижаться до такого… Эти санкции абсолютно безосновательны, они антиконституционны и антизаконны", — резюмировал Азаров.

Напомним:

24 марта стало известно, что бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о Харьковских соглашениях. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

По данным следствия, 20 апреля 2010 года он на территории России согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

Следствие полагает, что в результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для наращивания войск РФ в Крыму, вторжения российской армии и оккупации полуострова.