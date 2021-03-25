УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Азарова ответили на обвинения в госизмене

25 марта 2021, 06:39
Прослушать новость
Остановить

Адвокат Николая Азарова Евгений Пелихос заявил, что экс-премьер не получал подозрения в госизмене.

Азаров
Николай Азаров / УНИАН

Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евгений Пелихос заявил, что его подзащитный не получал подозрения в госизмене, как об этом 24 марта сообщили Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Заявление Пелихос опубликовал на своей странице в Facebook.

"Как защитник Николая Яновича официально сообщаю, что никакого уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто сегодня (24 марта, - ред.) не вручал", - написал юрист.

Он отметил, что пока трудно давать комментарии по сути дела о госизмене.

"Но очевидно странными выглядят формулировки о том, что Николай Азаров через месяц после назначения его на должность премьер-министра Украины смог обеспечить согласование проекта соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", - отметил Пелихос.

По его словам, право знать и понимать, в чем лицо подозревается (обвиняется), является одним из составляющих элементов определенного в статье 6 Европейской Конвенции права на справедливый суд.

А правоохранительным органам достоверно известно о пребывании Азарова на территории России от Госпогранслужбы и из официальных заявления политика и его адвокатов. Эти данные есть в распоряжении Генпрокуратуры еще с 2014 года.

Он добавил, что репутации Украины вредят столь грубые нарушения прав человека и уголовного процесса.

Сам Азаров также прокомментировал выдвинутые обвинения в госизмене. По его словам, подозрение ему не вручали.

"Хотя в средствах массовой информации говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации", — сказал бывший премьер в интервью телеканалу Наш.

Как добавил Азаров, показаний по делу он давать не собирается и на допросы не явится. По мнению политика, обвинение заведомо сфальсифицировало дело.

"Там есть адвокаты, будут заниматься адвокаты. Я совершенно не собираюсь унижаться до такого… Эти санкции абсолютно безосновательны, они антиконституционны и антизаконны", — резюмировал Азаров.

Напомним:

  • 24 марта стало известно, что бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о Харьковских соглашениях. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.
  • Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.
  • По данным следствия, 20 апреля 2010 года он на территории России согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.
  • Следствие полагает, что в результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для наращивания войск РФ в Крыму, вторжения российской армии и оккупации полуострова.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Николай Азаров аннексия Крыма новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Азарова ответили на обвинения в госизмене». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученыхПочему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых

Последние новости

11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
Реклама
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
Реклама
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять