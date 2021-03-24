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Азарову сообщили о подозрении в госизмене

24 марта 2021, 18:09
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Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Николай Азаров
Азарову сообщили о подозрении / УНИАН

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о Харьковских соглашениях.

Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем, говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Азаров по предварительному сговору с Януковичем совершил действия во вред суверенитету Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности. По данным следствия, 20 апреля 2010 года он на территории России согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

Также сообщается, что с 21 апреля по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота и закона о его ратификации без фактического рассмотрения документов уполномоченными органами.

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Кроме того, бывший премьер на закрытом заседании Кабинета министров подписал распоряжение об одобрении этого Соглашения правительством Украины и, в нарушение закона О международных договорах Украины, внес проект на рассмотрение президенту.

Эти действия дали возможность Януковичу подписать в Харькове соответствующее Соглашение, а 23 апреля внести законопроект о ратификации как неотложный в Верховную раду.

Следствие полагает, что в результате подписания и ратификации "Харьковских соглашений" были искусственно созданы предпосылки для наращивания войск РФ в Крыму, вторжения российской армии и оккупации полуострова.

Также говорится о том, что Азаров своими действиями помогал в проведении подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику. А также в попытках сокращения экономического и оборонного потенциала, снижении обороноспособности Украины и усилении экономической зависимости от России.

Решение СНБО о санкциях:

  • Ранее СНБО принял решение о применении санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.
  • Санкции также вводятся против бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, самопровозглашенного главы "правительства Крыма" Сергея Аксенова, "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Николай Азаров новости Украины
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