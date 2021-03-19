УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам

19 марта 2021, 19:25

Санкции рекомендовали ввести по отношению к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц.

Азаров, Янукович
Николай Азаров и Виктор Янукович / bug.org.ua

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о новом пакете санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей.

Санкции вводятся, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова, заявил на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как уточнили в СБУ, санкции рекомендовали ввести по отношению к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц, а также лиц, содействующих укреплению оккупации Крыма и Донбасса.

С таким предложением выступил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что санкции рекомендовано ввести санкции против Виктора Януковича и Николая Азарова.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину, до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить", - цитирует слова Баканова на заседании СНБО пресс-служба СБУ.

Список лиц, против которых вводятся максимальные персональные санкции:

  • Сергей Абисов;
  • Николай Азаров;
  • Сергей Аксенов;
  • Александр Бабков;
  • Валерий Грицай;
  • Константин Затурин;
  • Петр Зима;
  • Андрей Иванцов;
  • Вадим Колесниченко;
  • Владимир Константинов;
  • Сергей Курченко;
  • Сергей Кусюк;
  • Павел Лебедев;
  • Леонид Пасечник;
  • Александр Поддубов;
  • Наталья Поклонская;
  • Виктор Пшонка;
  • Дмитрий Саламатин;
  • Игорь Соркин;
  • Дмитрий Табачник;
  • Николай Ткаченко;
  • Николай Федорян;
  • Николай Фиськов;
  • Александр Щербицкий;
  • Ольга Чечеримова;
  • Виктор Янукович.

Читайте также"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО

Санкции против Виктора Медведчука:

  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Виктора Медведчука.
  • 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на всё имущество и активы, которые имеются в подчинении Медведчука и его жены.
  • Среди них - акционерное общество Новошахтинский завод нефтепродуктов, РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск.
  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по статье 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

санкции Виктор Янукович Николай Азаров Иван Баканов Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует РоссияРакета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогеромПапа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером Убийство Маши Борисовой: всплыли новые детали расправы над 7-летней девочкойУбийство Маши Борисовой: всплыли новые детали расправы над 7-летней девочкой "Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погибМощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб

Последние новости

19:43
Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину
19:36
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
19:25
СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам Видео
19:25
2021-й продолжает обрастать все новыми и новыми переносами Видео
19:17
Еще одна страна ЕС приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
Реклама
19:12
"Путин – убийца": дипломат объяснил, что имел ввиду Байден Видео
19:09
Зеленский поздравил с днем рождения известную поэтессу Видео
19:05
Разгонявший протесты генерал стал возможным преемником Лукашенко Видео
18:36
iPhone 13 во всей красе – появились изображения нового телефона Apple
18:29
Байден ответил на предложение Путина провести "баттл" Видео
18:27
В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука" Видео
17:46
Подписка EA Play стала частью Game Pass на ПК – доступ к 60+ играм EA Видео
17:45
Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит Видео
17:40
Суд оставил за решеткой скандального активиста Стерненко Видео
17:14
Starbreeze нашла способ спасти Payday 3, но придется подождать Видео
17:11
Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условии Видео
17:07
Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина Видео
16:57
Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег Видео
16:43
Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки Видео
16:26
Sony взяла под крыло "нового Кодзиму" для создания эксклюзивных игр
Реклама
16:24
У Кличко назвали условия работы транспорта при жестком карантине Видео
16:08
Силовики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и Козака Видео
16:06
Персональные тренера рассказали, как сжигать больше жира во время ходьбы Видео
16:02
В Мариуполе запустят ультрасовременный ВУЗ
16:00
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
15:53
Сашу Грей в образе Аленушки "жарят" в комментариях за ее "русский борщ" Видео
15:46
Взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям Видео
15:45
Пропаганду "русского мира" в Раде хотят приравнять к нацизму: как будут наказывать
15:35
Киевщина уходит на жесткий карантин: названы запреты Видео
15:20
Steam распродаёт GTA, RDR 2 и другие игры Rockstar с большими скидками
15:14
От жира на животе можно избавиться быстро: что делать Видео
15:14
В Украине запретили коллекторский террор: что нужно знать украинцам Видео
15:04
Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору Видео
15:00
Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Видео
14:48
С производителей COVID-вакцин сняли ответственность за итог прививок Видео
14:21
В Слуге народа заговорили об остановке транспорта в Киеве из-за локдауна Видео
14:18
С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше
13:56
В Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена Видео
13:42
Рада решила уйти на карантин до начала апреля Видео
13:36
Life is Strange 3, Hitman, Мстители – главное с шоу Square Enix Видео
Реклама
13:35
Чем прославилась Лина Костенко: самые интересные факты о ней Видео
13:24
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
13:17
Меркель объявила о требованиях к Евросоюзу из-за Крыма и Донбасса Видео
12:50
Литва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину Видео
12:44
Компания Microsoft перенесла запуск "совершенно новой" Windows
12:13
Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке Видео
12:07
В городах Украины начались протесты ФОПов из-за усиления карантина Видео
11:49
В Украине выросло количество оранжевых зон Видео
11:30
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
11:01
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять