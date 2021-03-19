СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам

Санкции рекомендовали ввести по отношению к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц.
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о новом пакете санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей.
Санкции вводятся, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова, заявил на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как уточнили в СБУ, санкции рекомендовали ввести по отношению к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц, а также лиц, содействующих укреплению оккупации Крыма и Донбасса.
С таким предложением выступил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что санкции рекомендовано ввести санкции против Виктора Януковича и Николая Азарова.
"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину, до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить", - цитирует слова Баканова на заседании СНБО пресс-служба СБУ.
Список лиц, против которых вводятся максимальные персональные санкции:
- Сергей Абисов;
- Николай Азаров;
- Сергей Аксенов;
- Александр Бабков;
- Валерий Грицай;
- Константин Затурин;
- Петр Зима;
- Андрей Иванцов;
- Вадим Колесниченко;
- Владимир Константинов;
- Сергей Курченко;
- Сергей Кусюк;
- Павел Лебедев;
- Леонид Пасечник;
- Александр Поддубов;
- Наталья Поклонская;
- Виктор Пшонка;
- Дмитрий Саламатин;
- Игорь Соркин;
- Дмитрий Табачник;
- Николай Ткаченко;
- Николай Федорян;
- Николай Фиськов;
- Александр Щербицкий;
- Ольга Чечеримова;
- Виктор Янукович.
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Санкции против Виктора Медведчука:
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Виктора Медведчука.
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на всё имущество и активы, которые имеются в подчинении Медведчука и его жены.
- Среди них - акционерное общество Новошахтинский завод нефтепродуктов, РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по статье 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.