СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам

Николай Азаров и Виктор Янукович / bug.org.ua

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о новом пакете санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей.

Санкции вводятся, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова, заявил на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как уточнили в СБУ, санкции рекомендовали ввести по отношению к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц, а также лиц, содействующих укреплению оккупации Крыма и Донбасса.

С таким предложением выступил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что санкции рекомендовано ввести санкции против Виктора Януковича и Николая Азарова.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину, до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить", - цитирует слова Баканова на заседании СНБО пресс-служба СБУ.

Список лиц, против которых вводятся максимальные персональные санкции:

Сергей Абисов;

Николай Азаров;

Сергей Аксенов;

Александр Бабков;

Валерий Грицай;

Константин Затурин;

Петр Зима;

Андрей Иванцов;

Вадим Колесниченко;

Владимир Константинов;

Сергей Курченко;

Сергей Кусюк;

Павел Лебедев;

Леонид Пасечник;

Александр Поддубов;

Наталья Поклонская;

Виктор Пшонка;

Дмитрий Саламатин;

Игорь Соркин;

Дмитрий Табачник;

Николай Ткаченко;

Николай Федорян;

Николай Фиськов;

Александр Щербицкий;

Ольга Чечеримова;

Виктор Янукович.

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