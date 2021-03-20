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У Авакова объяснили новый санкционный удар по Януковичу и Азарову

20 марта 2021, 04:24
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В Украине до сих пор работают бизнесы бывших топ-чиновников, подчеркнул Антон Геращенко.

Янукович
Виктор Янукович / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал решение СНБО о максимальных санкциях против экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, новые санкции против бывших топ-чиновников смогут положить конец их бизнесам в Украине, которые до сих пор продолжают функционировать.

"Если сказано, что есть такое решение, это хорошо. Хотя Янукович и Азаров находятся на территории России, есть определенные предостережения, что целый ряд их бизнесов и доверенных лиц продолжают работать в Украине, зарабатывать деньги", - пояснил заместитель Авакова.

Геращенко отметил, что "раньше все эти структуры хорошо работали, но при президенте Зеленском они работать не будут".

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Решение СНБО о санкциях:

  • Ранее СНБО принял решение о применении санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.
  • Санкции также вводятся против бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, самопровозглашенного главы "правительства Крыма" Сергея Аксенова, "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.
санкции Виктор Янукович Николай Азаров Антон Геращенко
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