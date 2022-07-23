Лучшие гарантии - больше оружия для Украины: у Зеленского ответили на обстрел РФ Одессы

Андрей Ермак рассказал о "российской дипломатической дихотомии".
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал обстрел российскими войсками Одесского порта после договоренностей об экспорте зерна.
В своем Telegram-канале он напомнил о том, что в субботу россияне обстреляли Одессу ракетами.
"Вчера Украиной было договорено об экспорте зерна морем, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия", - написал Ермак.
"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии пищевой безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – подытожил глава ОПУ в Twitter.
Ракетный удар РФ по Одессе
Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".
Стало известно о разрушениях ипожаре в результате вражеского обстрела.
Подписание соглашения о зерновом коридоре
Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.
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