Лучшие гарантии - больше оружия для Украины: у Зеленского ответили на обстрел РФ Одессы

Обстрел РФ Одессы / Думская

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал обстрел российскими войсками Одесского порта после договоренностей об экспорте зерна.

В своем Telegram-канале он напомнил о том, что в субботу россияне обстреляли Одессу ракетами.

"Вчера Украиной было договорено об экспорте зерна морем, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия", - написал Ермак.

"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии пищевой безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – подытожил глава ОПУ в Twitter.

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях ипожаре в результате вражеского обстрела.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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