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У штамма "Дельта" нашли новые первые симптомы: медик объяснил, чем они опасны

2 сентября 2021, 13:44

У многих новых пациентов с коронавирусом COVID-19, говорят медики, отсутствуют такие типичные признаки инфекции, как нарушение обоняния и вкуса.

Ученые, лаборатория
У штамма "Дельта" нашли новые первые симптомы / Reuters

У штамма "Дельта" коронавируса COVID-19 медики все чаще и чаще выявляют новые первые симптомы, которые отличают его от предыдущих вариаций данной инфекции. Об этом заявилизвестный медик Тарас Жиравецкий − врач одного из диагностических центров Львова.

Новыми симптомами, по его словам, являются:

  • проблемы с пищеварением − часто;
  • боль в пояснице или мышцах − иногда.

При этом, говорит Жиравецкий, общий анализ крови у пациентов часто не показывает значительных изменений.

По словам медика, "Дельта" оказался значительно мощнее, чем его китайский предшественник.

"Передается (штамм "Дельта" − Главред) значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания", − заявил Жиравецкий.

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Как говорит главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, у многих новых пациентов с коронавирусом отсутствуют такие типичные признаки, как нарушение обоняния и вкуса. Зато участились случаи расстройств со стороны ЖКТ.

"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта", − заявил он.

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Напомним, ранее главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий, из-за этого среди граждан произошла вспышка заболеваемости, которая напомнила так называемый шведский сценарий.
"У нас получился практически шведский вариант – мы сделали псевдолокдаун, то есть не настоящий, поэтому волна была очень мощная, и в конце очень много людей переболело", – сказал медик.

При этом уточнил, что пандемия COVID-19 никуда не денется. Он отметил, что новая волна заболеваний в стране и мире безусловно будет, а побороть этот вирус людям так просто не удастся.

viber
здоровье коронавирус новости Украины COVID-19 Тарас Жиравецкий
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