У штамма "Дельта" нашли новые первые симптомы: медик объяснил, чем они опасны

У многих новых пациентов с коронавирусом COVID-19, говорят медики, отсутствуют такие типичные признаки инфекции, как нарушение обоняния и вкуса.
У штамма "Дельта" коронавируса COVID-19 медики все чаще и чаще выявляют новые первые симптомы, которые отличают его от предыдущих вариаций данной инфекции. Об этом заявилизвестный медик Тарас Жиравецкий − врач одного из диагностических центров Львова.
Новыми симптомами, по его словам, являются:
- проблемы с пищеварением − часто;
- боль в пояснице или мышцах − иногда.
При этом, говорит Жиравецкий, общий анализ крови у пациентов часто не показывает значительных изменений.
По словам медика, "Дельта" оказался значительно мощнее, чем его китайский предшественник.
"Передается (штамм "Дельта" − Главред) значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания", − заявил Жиравецкий.
Как говорит главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, у многих новых пациентов с коронавирусом отсутствуют такие типичные признаки, как нарушение обоняния и вкуса. Зато участились случаи расстройств со стороны ЖКТ.
"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта", − заявил он.
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Напомним, ранее главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий, из-за этого среди граждан произошла вспышка заболеваемости, которая напомнила так называемый шведский сценарий.
"У нас получился практически шведский вариант – мы сделали псевдолокдаун, то есть не настоящий, поэтому волна была очень мощная, и в конце очень много людей переболело", – сказал медик.
При этом уточнил, что пандемия COVID-19 никуда не денется. Он отметил, что новая волна заболеваний в стране и мире безусловно будет, а побороть этот вирус людям так просто не удастся.