У Зеленского оценили обострение на Донбассе и шансы на сохранение перемирия

Возможности для дальнейшего сохранения перемирия существует, уверена Юлия Мендель.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оценила ситуацию, сложившуюся после обострения на Донбассе.
Как подчеркнула она в первом выпуске программы Взгляд с Банковой на телеканале Дом, в ОП надеются, что обострение на Донбассе не повлияет критически на переговорный процесс о режиме прекращения огня.
"Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет", - заявила пресс-секретарь президента.
По ее словам, возможности для дальнейшего сохранения перемирия есть и украинская сторона будет их использовать.
"Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", - пояснила она свою позицию.
Мендель напомнила, что по данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после – более тысячи.
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Ситуация на Донбассе:
- С начала текущих суток было зафиксировано два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное.
- Оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем.
- Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
- Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.