У Зеленского оценили обострение на Донбассе и шансы на сохранение перемирия

Боец ВСУ на Донбассе / УНИАН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оценила ситуацию, сложившуюся после обострения на Донбассе.

Как подчеркнула она в первом выпуске программы Взгляд с Банковой на телеканале Дом, в ОП надеются, что обострение на Донбассе не повлияет критически на переговорный процесс о режиме прекращения огня.

"Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет", - заявила пресс-секретарь президента.

По ее словам, возможности для дальнейшего сохранения перемирия есть и украинская сторона будет их использовать.

"Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", - пояснила она свою позицию.

Мендель напомнила, что по данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после – более тысячи.

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Ситуация на Донбассе: