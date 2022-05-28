"Убить украинских детей": Подоляк рассказал, как Мединский проговорился о цели "спецоперации"

Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности. А варвара можно остановить только силой, заявил советник главы ОП.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова председателя российской переговорной группы Владимира Мединского, который неожиданно озвучил новую цель "военной операции" РФ - "спасти родную нам Украину и сохранить её для будущего наших [русских] детей".
"Что в переводе на русский язык, которым, кстати, плохо владеют в России, означает: "мы хотим убить украинских детей, захватить их города и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей". Откровенно, цинично и со всей прямотой", - написал Подоляк в Telegram.
"Есть ли еще вопросы о том, что именно хотел сказать господин Мединский о собственных детях, ради которых надо уничтожить другую страну?", - отметил советник главы ОП.
Подоляк добавил, что Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.
"А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы должны ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных, улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена", - резюмировал он.
Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина будет воевать с Россией до победного финала, поскольку у нас нет других вариантов, а поражение в противостоянии с агрессором будет дорого стоить всему миру.
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