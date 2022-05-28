"Убить украинских детей": Подоляк рассказал, как Мединский проговорился о цели "спецоперации"

Подоляк прокомментировал слова Мединсокго о целях "спецопереации" / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова председателя российской переговорной группы Владимира Мединского, который неожиданно озвучил новую цель "военной операции" РФ - "спасти родную нам Украину и сохранить её для будущего наших [русских] детей".

"Что в переводе на русский язык, которым, кстати, плохо владеют в России, означает: "мы хотим убить украинских детей, захватить их города и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей". Откровенно, цинично и со всей прямотой", - написал Подоляк в Telegram.

"Есть ли еще вопросы о том, что именно хотел сказать господин Мединский о собственных детях, ради которых надо уничтожить другую страну?", - отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

"А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы должны ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных, улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина будет воевать с Россией до победного финала, поскольку у нас нет других вариантов, а поражение в противостоянии с агрессором будет дорого стоить всему миру.

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