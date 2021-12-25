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Ученые выяснили, как получить супериммунитет к разным штаммам COVID-19

25 декабря 2021, 08:53
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Каждое новое воздействие инфекции после вакцинации служит усилению иммунного ответа организма на последующее воздействие даже новых штаммов патогена.

коронавирус
Люди, которые были вакцинированы, а затем переболели коронавирусом, стали обладателями супериммунитета / Фото Reuters

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU, США) оценили иммунитет заболевших COVID-19 после вакцинации. Оказалось, что вакцинированные люди, переболевшие штаммом коронавируса Дельта, после прививки могут иметь своего рода "супериммунитет" против разных штаммов COVID-19. У них фиксировали очень высокий уровень антител.

Доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы OHSU Фикаду Тафессе заявил, что антитела в таких случаях были гораздо более эффективными, сообщает портал Medical Xpress.

"Антитела у этих людей были на 1000% эффективнее, чем антитела, полученные через две недели после второй дозы вакцины Pfizer", – отметил эксперт.

Исследователи предположили, что каждое новое воздействие инфекции после вакцинации фактически служит усилению иммунного ответа организма на последующее воздействие даже новых штаммов патогена. В долгосрочной перспективе это означает, что пандемия будет ослабевать.

Когда закончится пандемия COVID-19

Эпидемиологи прогнозируют, что пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. В частности, речь идет о США, Великобритании, Португалии и Индии. Жители этих стран будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета, а COVID может перейти в форму сезонной болезни.

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Эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan также соглашаются, что Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.

21 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций. Эксперты ВОЗ предположили, что заболевание COVID-19 станет относительно легким, и его можно будет легко предотвратить и лечить.

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