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Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии COVID-19 - ВОЗ

21 декабря 2021, 06:43
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Главным инструментом в борьбе с новым штаммом коронавируса Омикрон,  который стремительно распространяется по миру, являются дополнительные прививки.

коронавирус, карантин
В ВОЗ раскрыли, когда закончится пандемия коронавируса / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса, которая уже унесла жизни более 5,6 млн человек во всем мире. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан озвучил надежду на брифинге, что заболевание COVID-19 станет относительно легким, и его можно будет легко предотвратить и лечить, передает Reuters.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в свою очередь заявил, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии", - заявил Гебреисус.

В свою очередь, ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом коронавируса Омикрон, который стремительно распространяется по миру, являются дополнительные прививки.

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Представители Всемирной организации здравоохранения выразили надежду, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в следующем году. По их мнению, поспособствуют этому появление вакцин второго и третьего поколений, а также инновации.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, это завершит пандемию", – объяснил ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан.

Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

Ранее Главред писал, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили как минимум в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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