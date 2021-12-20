Число новых больных COVID-19 за сутки резко упало до 2,5 тысяч, но смертей все равно много

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Волынской и Харьковской областях.
По состоянию на утро понедельника, 20 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 536 жителей страны (сутками ранее было 3602). В том числе заболели 250 детей и 26 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 018 человек; летальных случаев - 157; выздоровели 18 534 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве (497), Волынской (170) и Харьковской областях (133).
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 497;
- Винницкая область – 69;
- Волынская область – 170;
- Днепропетровская область – 50;
- Донецкая область – 121;
- Житомирская область – 123;
- Закарпатская область – 65;
- Запорожская область – 110;
- Ивано-Франковская область – 101;
- Киевская область – 121;
- Кировоградская область – 74;
- Луганская область – 6;
- ёЛьвовская область – 124;
- Николаевская область – 89;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 56;
- Ровенская область – 51;
- Сумская область – 47;
- Тернопольская область – 98;
- Харьковская область – 133;
- Херсонская область – 0;
- Хмельницкая область – 77;
- Черкасская область – 132;
- Черновицкая область – 78;
- Черниговская область – 81.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 604 549 человек;
- выздоровели - 3 324 999 пациентов;
- летальных исходов - 92 929;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 474 655.
Омикрон в Украине
В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".
Ранее Главред писал, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили как минимум в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.
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