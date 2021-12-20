Число новых больных COVID-19 за сутки резко упало до 2,5 тысяч, но смертей все равно много

За минувшие 24 часа были госпитализированы с коронавирусом 2018 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 20 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 536 жителей страны (сутками ранее было 3602). В том числе заболели 250 детей и 26 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 018 человек; летальных случаев - 157; выздоровели 18 534 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве (497), Волынской (170) и Харьковской областях (133).

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

ёЛьвовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровенская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 20 декабря 2021 / / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 604 549 человек;

выздоровели - 3 324 999 пациентов;

летальных исходов - 92 929;

проведено ПЦР-тестирований – 16 474 655.

Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

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Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

Ранее Главред писал, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили как минимум в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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