Ученый предрек провал затеи Кремля обеспечить Крым водой из источников под Азовским морем

Северо-Крымский канал пересох на полуострове / УНИАН

Данные украинских ученых говорят о том, что запасов пресной воды в находящихся под Азовским морем источниках, недостаточно для полного решения проблемы вододефицита в оккупированном Крыму.

Об этом Радио Крым.Реалии рассказал заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк, комментируя заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что "проблема бесперебойного водоснабжения Крыма снята на ближайшие два года".

Яцюк считает, что заявления российской верхушки не содержат важных подробностей, по которым можно было бы судить об успехе проекта по поискам воды под Азовским морем.

"Все данные украинских ученых говорят о том, что там нет достаточных запасов для решения водной проблемы Крыма. Так что возникает много вопросов: с одной стороны, россияне заявляют о том, что на два года Крым обеспечен, с другой стороны, не озвучивают дебет тех скважин и какое там качество воды. Последнее, по словам Хуснуллина, будет известно только в сентябре, но ведь достаточно сдать воду в лабораторию, чтобы она за несколько дней определила все показатели. Мало того, никто не говорит про инфраструктуру: каким, собственно, образом эта вода будет поставляться в населенные пункты? Чтобы ее построить, нужно минимум несколько лет. Это станции перекачки, трубопроводы большого диаметра и потом от них – разветвленная сеть. Даже если задействовать то, что в Крыму есть сейчас, в том числе инфраструктуру Северо-Крымского канала, этого не хватит", - заявил Яцюк.

Прекращение водоснабжения Крыма Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Реклама В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.