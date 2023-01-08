Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФ

Оккупанты могут ударить по энергетике Украины в холодную погоду, чтобы оставить население без света и тепла.

РФ готовит новый ракетный удар / pixabay.com, vpk.name

В ближайшие дни российские оккупанты могут нанести по Украине новый массированный ракетный удар, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что разведка фиксирует подготовку РФ к новым ударам. Такую информацию представитель ГУР озвучил в интервью Corriere della Sera.

"Да, конечно, ожидаем (новых ударов - ред.) ... И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом", — подчеркнул он.

Собеседник уточнил, что оккупанты могут ударить по энергетике Украины в холодную погоду, чтобы оставить население без света и тепла.

"Но это все равно опасно, наверное, они все равно будут пытаться ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Сегодня или завтра может быть новая атака России на инфраструктуру Украины. Температуры падают, а россияне не атаковали нас уже несколько дней", — пояснил он.

Вместе с тем представитель ГУР сказал, что россияне испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет.

"Да, перед Новым годом в налетах россияне применили всего 20 ракет. В октябре они выпускали по 70-80. Сейчас они также используют смесь ракет, которые запускают с воздуха и моря, а также беспилотники. Мы также знаем, что у них осталось только 90 "Искандеров". У них проблемы с производством этого оружия. И они также снизили частоту бомбардировок", — добавил Скибицкий.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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