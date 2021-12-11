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Угроза вторжения РФ: Лондон анонсировал помощь Киеву и объяснил судьбу СП-2

11 декабря 2021, 18:44

В Британии пообещали решительно противостоять агрессии РФ в отношении Украины.

Украина Британия
В Британии оценили угрозу вторжения РФ в Украину / МИД Украины

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прокомментировала угрозу вторжения России в Украину.

На вопрос ВВС, может ли она исключить военный ответ на агрессию России, глава МИД Британии ответила, что Лондон работает с Украиной над "обороноспособностью и безопасностью".

"Мы оказываем им поддержку", - сказала она.

Глава МИД Великобритании также сообщила, что страна помогает Украине обрести "энергетическую устойчивость", чтобы украинцы не зависели от поставок российских энергоносителей. По мнению Трасс, если Россия решит вторгнуться в Украину, проблемой может стать газопровод Северный поток-2.

Она также заявила, что Великобритания и ее союзники "должны удерживать Россию от такого курса действий".

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Глава британского МИДа сообщила, что собирается обсуждать это на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле. Там она собирается показать, что вторжение России в Украину будет "стратегической ошибкой". По мнению Трасс, большая семерка будет абсолютно решительно противостоять агрессии РФ в отношении Украины.

Напомним, ранее в ВСУ заявили о том, что украинская армия по сравнению с российской, не обладают соответствющим уровнем могущества, но может постоять за себя и нанести большие потери врагу.

В ВСУ уверены, что войска нуждаются в противоракетных системах, системе противовоздушной обороны. Если создать мощный воздушный щит, перспективы агрессии будут сомнительны, говорят украинские военные.

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