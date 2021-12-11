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Javelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает Украине

11 декабря 2021, 14:38
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Украина надеется только на себя, говорит командующий Объединенными силами ВСУ.

ВСУ
В ВСУ оценили угрозу агрессии РФ / УНИАН

По сравнению с российской армией ВСУ не обладают соответствющим уровнем могущества, но смогут постоять за себя и нанести большие потери врагу, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В интервью Немецкой волне он пояснил, что Россия пытается решить свои вопросы на мировом уровне путем угроз Украине.

Отвечая на вопрос, достаточно ли на Донбассе сил для того, чтобы остановить наступление на этом направлении, Павлюк ответил: "Я вам так скажу: сил группировок ОРДЛО и России недостаточно для проведения эффективного наступления. Для результативного наступления на эффективную оборону нужно соотношение сил шесть к одному - такого преимущества у них нет. То есть, мы можем действенно обороняться".

Вместе с тем он назвал неэффективным проект Стена на границе с РФ, потому что он не способен стать серьезным препятствием для движения войск. Павлюк также заявил, что Украина не слишком рассчитывает на помощь Запада.

"Если реалистично смотреть на положение вещей, мы надеемся только на себя. Было бы очень неплохо, если бы нам помогали хотя бы оружием. Мы очень благодарны за оказываемую помощь. Она существенно улучшила наше положение - особенно это касается артиллерийской разведки, обеспечения средствами связи, приборами ночного видения. Однако благодаря партии Javelin проблема не решится. То, что нам критично нужно, мы озвучивали - все наши партнеры это знают", - говорит командующий ОС.

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"В первую очередь, речь идет о противоракетной системе, системе противовоздушной обороны. Ведь без массового применения авиации и крылатых ракет России будет очень сложно осуществить свои планы. Если создать мощный воздушный щит, перспективы агрессии будут сомнительны", - добавил Павлюк.

Читайте такжеВ разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на Донбассе

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