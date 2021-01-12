Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович

Путин может с достоинством выйти из конфликта, но уперто не делает этого.
Подготовленный Украиной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы – это "золотой мост" для России, чтобы уйти с Донбасса, но президент РФ Владимир Путин уперто не предпринимает никаких мер.
Такое мнение высказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Politeka.
"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс – это блестящий выход для них. Но они на это не идут", – отметил он.
Арестович добавил, что Россия не хочет выходить из переговорного процесса, но при этом избегает реализации мирных инициатив по Донбассу.
"Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут", – отметил он.
По мнению Арестовича, на данный момент у Киева нет оснований для перехода к условному плану "Б", поскольку и план "А" действует: "нормандский" и "минский" форматы работают – по миллиметру, но проблемные вопросы решаются.
Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ также добавил, что ключ к решению конфликта на украинском Донбассе находится в руках у Путина.
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Переговоры по Донбассу - о чем сообщалось ранее:
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.
- 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
- 29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
- По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.