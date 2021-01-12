Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович

Ключ к решению конфликта на Донбассе находится в руках у Путина, отметил Арестович / УНИАН

Подготовленный Украиной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы – это "золотой мост" для России, чтобы уйти с Донбасса, но президент РФ Владимир Путин уперто не предпринимает никаких мер.

Такое мнение высказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Politeka.

"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс – это блестящий выход для них. Но они на это не идут", – отметил он.

Арестович добавил, что Россия не хочет выходить из переговорного процесса, но при этом избегает реализации мирных инициатив по Донбассу.

"Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут", – отметил он.

По мнению Арестовича, на данный момент у Киева нет оснований для перехода к условному плану "Б", поскольку и план "А" действует: "нормандский" и "минский" форматы работают – по миллиметру, но проблемные вопросы решаются.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ также добавил, что ключ к решению конфликта на украинском Донбассе находится в руках у Путина.

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