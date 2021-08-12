Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий

Туристов на украинских курортах будет все меньше / УНИАН

В течение ближайших двух лет значительная часть курортного бизнеса Украины может закрыться. Такой прогноз озвучил главный редактор проекта Арабатка.UA Евгений Смельчаков.

По его словам, уже сейчас на всех курортах Азовского моря в Украине сложилась крайне неблагоприятная ситуация с количеством туристов. Средняя загрузка отелей не превышает 30-50% в зависимости от региона – эта ситуация скорее напоминает начало сентября, чем августа. По словам Смельчакова далее туристов на украинских курортах будет все меньше, на это есть несколько причин, передает РБК-Украина.

Во-первых, украинское море оказалось очень дорогим. Например, в Болгарии можно отдохнуть намного дешевле и с большим комфортом, чем на той же Арабатской Стрелке. Поэтому потребитель сменит свои предпочтения при выборе места для отдыха.

"Обеспеченный турист практически не едет на "наше" море потому, что в зарубежье он получит существенно лучший сервис по сопоставимой цене, а экономный турист не имеет средств для оплаты украинского моря. И такая ситуация с большой вероятностью сохранится до восстановления цен на курортах Европы до докризисного уровня или соответствующего снижения цен на морских курортах Украины", - говорится в статье.

Второй важный пункт, который повлияет на нежелание укрианцев ехать на отечественные курорты – это природные факторы. Нашествие медуз, "морских блох" и комаров существенно портят впечатление.

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"Вероятнее всего, медузы с нами надолго (популяцию комаров при желании и наличии бюджета можно существенно снизить за год), и эффективных методов борьбы с ними нет. Те же барьерные сети при эпизодическом применении не спасают от яда (пептида "ризостомина") в воде", - говорится в сообщении.

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Низкий уровень сервиса — это третий по важности фактор.

"Создается впечатление, что большинство отельеров слишком переоценивает потребительский спрос. И вместо того, чтобы уже сейчас работать на перспективу, стараться создать такие условия, при которых клиенты этого года захотят приехать и на следующий, многие владельцы курортного жилья в погоней за быстрой, но одноразовой прибылью, делают все, чтобы окончательно отбить у отдыхающих такое желание", - отмечает автор статьи.

Если снова не закроют границы, ближайшие 2-3 года станут критическими для отрасли пляжного туризма в Украине в целом.В лучшем случае произойдет "очистка" рынка от слабых участников, которые не способны обеспечить в Украине близкий к мировому сервис, и распродажа баз отдыха и отелей в пользу более прогрессивных бизнесменов, которые за счет скупки и укрупнения объектов смогут обеспечить адекватный сервис и рентабельность предприятий.

"В худшем — при отсутствии государственной поддержки произойдет полная гибель сегмента пляжного туризма как такового с преобразованием ныне теряющих популярность рекреаций в "курорты выходного дня", основанные на все том же полулегальном "частном секторе" с явно завышенной ценой на услуги и все тем же "украинским" сервисом", - резюмируется в статье.

Как сообщал Главред, туристы жалуются, что отдыхать на Азовском море невозможно из-за нашествия медуз. В Кирилловка ими усеян берег, в воде они жалят туристов прямо возле берега.

В курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.