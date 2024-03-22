Украина одна победить не сможет: Сотник о вступлении Запада в войну против РФ

В какой момент Западные страны смогут вступить в войну против России рассказал эксперт.

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Сотник о вступлении Запада в войну против РФ / коллаж: Главред, фото: Flickr, 71 ОЕБДШ

Всем давно понятно, что Европа, США и Канада видят всё, что совершает Россия и понимают, к чему готовится Путин, что он собирается сделать. Однако несмотря на это, они не могут попытаться остановить его на этом этапе. О том, хочет ли Запад ядерной войны во время чата на Главреде заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

По словам эксперта, западные страны не хотят начала ядерной войны, потому что это никому не нужно и не выгодно. Всем понятно, что последствия будут такими, что потом придется долго отряхиваться и тратить огромное количество средств.

Однако дело в том, что в этом случае речь идёт об исторической ответственности за то, что произойдёт. Если Запад пойдет в сторону Москвы, то автоматически станет агрессором. Зрителями этой войны является и огромное количество стран третьего мира, в связи с чем коллективному Западу очень важно исторически быть правым, а не агрессором.

"В этой региональной войне агрессор – Путин, всё понятно. Но как только война перейдёт в стадию континентальной (а она уже скоро перейдёт в стадию континентальной, недели остались), там уже будет один сантиметр до возможного применения ядерного оружия. И как только Путин потянется к ядерной кнопке, я очень надеюсь на то, что сработает тумблер "защита от идиота" – от большевистского придурка. И тогда мы увидим превентивный удар по этой империи зла", - говорит журналист.

Он утверждает, что империю зла Украина одна победить не сможет. Также, по его словам, эту систему невозможно победить изнутри. Её можно победить только сообща, разгромив военным путём и "доведя её до безоговорочной капитуляции".

"После чего ещё нужно будет обязательно ввести внешнее управление. И, естественно, разоружение", - резюмировал Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео-версию чата с Александром Сотником:

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