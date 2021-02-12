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Украина резко увеличила импорт электроэнергии из России

12 февраля 2021, 15:58
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Ранее импорт российской электроэнергии не превышал 800 МВт-ч.

Электроэнергия
Украину вынуждена закупать электроэнергию в РФ из-за кризиса в энергетике / Reuters

В пятницу, 12 февраля, Украина запросила у России поставки более 1000 МВт-ч электроэнергии. Всего за день импортировано более 1516 МВт-ч российской электроэнергии, указано на сайте Укрэнерго. Это максимальный размер поставок с момента их восстановления с февраля. До этого импорт не превышал 800 МВт-ч.

Кроме поставок из России, импорт электроэнергии идет из Беларуси (452 МВт-ч), Словакии (328 МВт-ч) и Венгрии (20 МВт-ч).

4 февраля в Укрэнерго заявляли, что компания готова применить любые методы для обеспечения стабильной работы энергетической системы в период сложных погодных условий с 8 по 20 февраля.Читайте такжеВ Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление

Поставки электроэнергии из России в Украину

  • Импорт электроэнергии из РФ на территорию Украины был возобновлен с 1 февраля 2021 года. В первый день объем поставок составил 1 млн кВт-ч. Всего с начала текущего года Украина из России и Беларуси импортировала около 350 млн кВт-ч, заплатив за это 550 млн грн.
  • Потребность в дополнительных поставках электроэнергии появилась по причине кризиса в энергетической сфере Украины, спровоцированного проблемой длительного ремонта блоков атомных электростанций, высокой аварийности ТЭС и резкого сокращения запасов угля. В результате этого на фоне сильных морозов Украина запросила коммерческие поставки электроэнергии из России.

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