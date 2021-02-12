Украина резко увеличила импорт электроэнергии из России

Украину вынуждена закупать электроэнергию в РФ из-за кризиса в энергетике / Reuters

В пятницу, 12 февраля, Украина запросила у России поставки более 1000 МВт-ч электроэнергии. Всего за день импортировано более 1516 МВт-ч российской электроэнергии, указано на сайте Укрэнерго. Это максимальный размер поставок с момента их восстановления с февраля. До этого импорт не превышал 800 МВт-ч.

Кроме поставок из России, импорт электроэнергии идет из Беларуси (452 МВт-ч), Словакии (328 МВт-ч) и Венгрии (20 МВт-ч).

4 февраля в Укрэнерго заявляли, что компания готова применить любые методы для обеспечения стабильной работы энергетической системы в период сложных погодных условий с 8 по 20 февраля.Читайте такжеВ Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление

Поставки электроэнергии из России в Украину