"Украинцам не страшно": Сеть "порвало" видео с 9-летним Аскольдом о бомбежке РФ детской площадки

Юный киевлянин рассказал журналистам о том, что на месте его любимых качелей теперь воронка от ракеты.
После террористического удара РФ, в результате которого ракетами были обстреляны мирные города Украины, в Киеве погибли 5 человек, 51 пострадал. При этом оккупанты прицельно уничтожили детскую площадку в центре Киева.
Девятилетний украинец Аскольд рассказал об обстреле детской площадки в парке Шевченко в Киеве немецкому телеканалу Das Erste.
Паренек рассказал журналистам о том, что на месте его любимых качелей теперь воронка от ракеты.
"Я никогда не думал, что такое произойдет… что эти качели взорвутся. Мне не страшно, потому что я – украинец, а украинцам ничего не страшно. Я уже и не такое видел. Когда я ехал в Бучу, видел простреленные дома, церковь, пробитую пулями…", - смело сказал Аскольд.
Комментарий юного киевлянина вызвал бурю восторга в Сети:
- "Цей хлопець більший чоловік, ніж більшість наших політиків";
- "За ними, таким детьми, наше будущее";
- "Кацапи, кого ви там зібралися підкорити?";
- "Це майбутнє української незламної нації";
- "Пацан сміливіше ніж деякі Європейські політики", - пишут в комментариях пользователи.
Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.
Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.
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