"Украинцам не страшно": Сеть "порвало" видео с 9-летним Аскольдом о бомбежке РФ детской площадки

Ракетный террор РФ в Киеве / Facebook/UA.National.Police

После террористического удара РФ, в результате которого ракетами были обстреляны мирные города Украины, в Киеве погибли 5 человек, 51 пострадал. При этом оккупанты прицельно уничтожили детскую площадку в центре Киева.

Девятилетний украинец Аскольд рассказал об обстреле детской площадки в парке Шевченко в Киеве немецкому телеканалу Das Erste.

Паренек рассказал журналистам о том, что на месте его любимых качелей теперь воронка от ракеты.

"Я никогда не думал, что такое произойдет… что эти качели взорвутся. Мне не страшно, потому что я – украинец, а украинцам ничего не страшно. Я уже и не такое видел. Когда я ехал в Бучу, видел простреленные дома, церковь, пробитую пулями…", - смело сказал Аскольд.

Комментарий юного киевлянина вызвал бурю восторга в Сети:

"Цей хлопець більший чоловік, ніж більшість наших політиків";

"За ними, таким детьми, наше будущее";

"Кацапи, кого ви там зібралися підкорити?";

"Це майбутнє української незламної нації";

"Пацан сміливіше ніж деякі Європейські політики", - пишут в комментариях пользователи.

9-летний Аскольд рассказал, почему не боится бомбежек РФ / Скриншот

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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