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Украинцам светит "красная" зона: какие регионы на грани ужесточения карантина

4 октября 2021, 15:51
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Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в "красную" зону.

маска,карантин
Карантин могут ужесточить сразу в нескольких регионах Украины / Reuters

В Украине ситуация с эпидемией коронавируса ухудшается с каждым днем. Медики фиксируют рост числа заболеваний, что может стать причиной ужесточения карантина в различных регионах.

Какие регионы могут попасть в "красную" зону

В Харьковской области уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина, что создает предпосылки для перехода региона в "красную" зону, сообщает местное издание Объектив.

По словам директора Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любови Махоты, в регионе превышены показатели выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженности коек с кислородом.

"Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. По уровню госпитализации, при критическом 60% мы имеем сегодня 68,8%. Этот показатель также превышен второй день подряд", - сказала она.

В то же время больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.

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Как отметила Махота, для перехода в "красную" зону карантина нужно, чтобы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра ситуация не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в "красную" зону.

За последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, поэтому, вероятность вхождения Львова в "красную" эпидемиологическую зону вполне вероятна, заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Читайте такжеТотальный локдаун уже в октябре: инфекционист объяснил неизбежность ужесточения карантина"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - сказал он.

По словам мэра, по состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человека госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, никого не выписали. Такая динамика сохраняется последние 2 дня.

"Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Поэтому вакцинация важна. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", - добавил Садовой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

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