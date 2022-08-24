Украинцы могут получить 1500 гривен на продукты: как воспользоваться помощью

Продукты в Украине / pixabay

Жители Украины разных категорий могут получить продуктовые сертификаты, если они проживают сейчас в Сумской и Черниговской областях.

Как сообщается на сайте благотворительной организации ADRA Ukraine при поддержке Всемирной продовольственной программы (ВПП), ООН помогает в получении этой помощи.

Владелец сертификата может купить продовольственные или непродовольственные товары на сумму 1500 грн в магазинах "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".

Кто может получить сертификат:

внутренне перемещенные;

те, что пострадали в результате военных действий;

лица с инвалидностью (I, II группа);

самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность семьи;

беременные женщины или кормящие младенцев;

многодетные семьи;

лица пенсионного возраста (60+).

Как получить сертификат

В городах Чернигов, Нежин и Сумы получить сертификаты можно только по предварительной записи.

Запись ведется в пунктах выдачи в порядке живой очереди.

Как только набирается количество людей, форма закрывается на время обработки заявок.

Читайте такжеВ Харькове орки уничтожили гуманитарную кухню, есть пострадавшие - CNN

Читайте также: