Украинцы могут получить 1500 гривен на продукты: как воспользоваться помощью

В городах Чернигов, Нежин и Сумы получить сертификаты можно только по предварительной записи.
Жители Украины разных категорий могут получить продуктовые сертификаты, если они проживают сейчас в Сумской и Черниговской областях.
Как сообщается на сайте благотворительной организации ADRA Ukraine при поддержке Всемирной продовольственной программы (ВПП), ООН помогает в получении этой помощи.
Владелец сертификата может купить продовольственные или непродовольственные товары на сумму 1500 грн в магазинах "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".
Кто может получить сертификат:
- внутренне перемещенные;
- те, что пострадали в результате военных действий;
- лица с инвалидностью (I, II группа);
- самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность семьи;
- беременные женщины или кормящие младенцев;
- многодетные семьи;
- лица пенсионного возраста (60+).
Как получить сертификат
В городах Чернигов, Нежин и Сумы получить сертификаты можно только по предварительной записи.
Запись ведется в пунктах выдачи в порядке живой очереди.
Как только набирается количество людей, форма закрывается на время обработки заявок.
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