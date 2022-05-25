Чем можно заменить соль: 9 натуральных продуктов на каждой кухне

Чем заменить соль на кухне / depositphotos.com/

Дефицит соли в Украине спровоцировало остановка работы "Артемсоли" - главного поставщика продукта. Это чревато кризисом не только в Украине, но и в странах Европы. Пока соль стремительно дорожает, Главред разобрался, чем можно заменить соль.

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Заменять соль лучше всего натуральными продуктами, которые есть на каждой кухне. Они не только сделают блюда вкуснее и ароматнее, но и принесут больше пользы для здоровья.

Соевый соус

По своей структуре соевый соус достаточно соленый продукт, который можно использовать как заменитель соли. Однако не стоит увлекаться, чтобы не перегружать почки – норма употребления соуса – 2 ст.ложки в день. Он обогатит вкусом как и первые блюда, так и мясные. Хорошо экспериментировать с соевым соусом при приготовлении салатов.

Лимонная кислота

Сок лимона – отличный заменитель соли. Его кислинка усилит вкус пищи, а за счет витамина С – эта кулинарная добавка становится еще и очень полезной. Лимон можно использовать для приготовления салатов и мясных блюд.

Морская капуста

Еще один чрезвычайно полезный натуральный заменитель соли. В своем составе она содержит соль и йод, а также кладезь полезных витаминов и микроэлементов, Сушеные водоросли можно перемолоть в кофемолке и посыпать ими блюда. Или размочить и добавлять морскую капусту в салаты или к мясу.

Чеснок

Эта острая специя обладает ярко выраженным вкусом и приходит хозяйкам на помощь, когда соль не сможет одолжить даже соседка. Приправлять чесноком можно практически все от супов до рыбных блюд. Для приготовления можно использовать, как и свежие головки, так и чесночный порошок.

Лук

В качестве приправы можно использовать побеги зеленого лука или универсальный репчатый. Лук можно предварительно обдать кипятком или промариновать – это уменьшить резкость вкуса.

Хрен или имбирь

Эти жгучие приправы помогут не только сделать блюдо вкуснее, но и станут на защиту нашей иммунной системы и уберегут от вирусов.

Сушеные овощи

Для приготовления блюд выбирайте сушеный болгарский перец, помидор, корень сельдерея. Они обогатят блюдо и придадут ему неповторимый аромат. В сушеных овощах концентрация витаминов больше, чем в свежих.

Специи

Без специй в этом деле уж точно не обойтись. Помогут усилить вкус блюда специи и травы с сильными ароматами – карри, розмарин, сельдерей, паприка, базилик, эстрагон, тмин, кориандр. Не стоит забывать и о самых популярных специях укранцев – петрушка и укроп.

Уксус

С уксусом важно не переборщить. При приготовлении салатов следует использовать натуральные сорта уксуса – бальзамический или яблочный. Они более мягкие и придают блюду пикантную кислинку.

2 лайфхака, если хочется именно солененького

Приготовьте салат из маринованных огурцов или помидоров. Консервация поможет подсолить блюдо. А рассол можно использовать в приготовлении первых или мясных блюд.

Используйте бульонные кубики или приправы для супа. В них большое количество соли.

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