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Украинские бойцы отбили Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку на Херсонщине

6 апреля 2022, 09:37

Как отмечают в Генштабе ВСУ, основные усилия российские оккупанты по-прежнему сосредотачивают теперь на подготовке новой наступательной операции.

ВСУ
Уничтоженная ВСУ техника врага / УНИАН

Украинские военнослужащие продолжают постепенно и упорно вытеснять оккупантов со своей земли. Об этом сообщают представители Генштаба ВСУ.

К примеру, украинцам удалось окончательно отбить Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку (Херсонщина). Также продолжаются бои в районе населённого пункта Александровка.

Как отмечают в украинском Генштабе, основные усилия оккупанты сосредотачивают теперь на подготовке новой наступательной операции. Ее цель – полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возвращение российских оккупантов на освобожденные от них территории Украины практически нереально.

По его словам, для того чтобы повторно напасть, нужно быть "полными идиотами".

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с этой точки зрения, даже больше, чем россияне", – сказал Арестович.

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Автор: Егор Бунин
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