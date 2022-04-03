Касьянов рассказал, когда покинувшим Киев можно будет возвращаться домой

Юрий Касьянов считает, что в Киев можно было "возвращаться еще вчера" / Фото УНИАН

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов заявил, что всем украинцам, которые выехали из столицы Украины из-за полномасштабного вторжения России, можно возвращаться в Киев.

"В Киев можно было вернуться еще вчера. За время войны я был в Киеве дважды по несколько часов по необходимости. Киев – это, конечно, город-герой, все молодцы. Но, заезжая в город, словно попадаешь на выставку лучшей военной моды: все такие красивые, в красивой форме, на красивых автомобилях. Если и случаются какие-то обстрелы, то на многомиллионный город - это капля в море", - сказал Касьянов во время чата на Главреде.

По его словам, Киев сейчас является одним из самых безопасных мест в Украине.

"Но, конечно, не настолько безопасным, как Буковель, где прячутся наши богачи, которые после войны вернутся и будут размахивать флагами, утверждая, что именно они защитили всю Украину", - добавил он.

Отметим, 30 марта советник главы Офиса Алексей Арестович заявлял, что к концу апреля, если украинская армия отбросит оккупантов на 50 км от столицы, то станет спокойнее и можно будет возвращаться в Киев.

Как сообщал Главред, 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что силы обороны Украины выбили оккупантов из Киевской области и полностью зачистили регион от вражеских военных подразделений. Теперь Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты вновь под контролем украинского государства.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще есть достаточно высокий риск умереть.

"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного", - сказал он.

Другие новости: