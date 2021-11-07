Украинские туристы в Турции не могут вернуться домой из-за суицида товарища

Туристы застряли в аэропорту / Reuters

Группа украинских туристов в октябре улетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе. Через несколько дней их товарищ покончил с собой и поэтому людей до сих пор не пускают домой из-за расследования инцидента.

Об этом написала в фейсбук украинская туристка Ирина Громыко, входящая в состав этой группы. В связи с трагедией были допросы и суд, который установил запрет на выезд из страны для семи украинцев. Меж тем со дня трагедии прошло уже три недели.

Женщина утверждает, что у непосредственного свидетеля трагедии, который не входил в состав группы, турецкая полиция якобы "не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных". Тело погибшего отправили в Украину и захоронили 22 октября. Обстоятельств гибели украинца она не уточняет.

Туристы вынуждены искать дешевое жилье и экономить деньги, которые уже заканчиваются.

"Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю", – отметила украинка.

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Меж тем в украинском консульстве на запросы и просьбы о помощи ответили, что "в таком случае помощь не предусмотрена законодательством" и они не могут влиять на действия турецкой стороны.

Другая участница рассказала, как они пытаются решить проблему

Украинцы решили через Facebook просить о помощи и содействии их возвращению домой. Виктория Скрипка (Зинчук) рассказала, что местные украинские мигранты помогли туристам с поиском более дешевого жилья и нашли человека, который согласился быть переводчиком в суде.

Она также написала, что вернется, как только снимут ID-запрет.

Реакция украинских дипломатов

Запрет на выезд из Турции группы украинских туристов будет снят после проведения следственных действий и экспертиз по делу о гибели одного из участников группы, сообщил в комментарии Укринформу консул Украины в Анталии Эмир Рустамов,

Сейчас основная (но не единственная) версия следствия по поводу смерти туриста – самоубийство. По словам консула, руководитель группы ответил, что они самостоятельно контролируют процесс с прокуратурой и адвокат им не нужен.

Ранее сообщалось, что в Греции на Афоне спасли двух украинцев, который сбились с дороги и два дня блуждали в горах. Гора Афон для православных всего мира – одно из главных святых мест.