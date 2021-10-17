Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев

Двое украинцев заблудились на Афоне / ua.depositphotos.com

В Греции вечером 15 октября заблудились двое украинских паломников на горе Афон. После суток поисков их удалось спасти. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Отмечается, что украинские туристы были паломниками, в районе Афона расположено множество православных святынь. Потерялись они в пятницу, во время сильного тумана разошлись с шестью другими украинцами и повернули не туда, пишет местное издание Ekathimerini.

Когда основная группа заметила исчезновения людей, обратилась в полицию. После этого начали спасательную операцию, к которой привлекли 14 полицейских, 8 спасателей, а также монахов, хорошо ориентирующихся на местности. В итоге их нашли у одного из скитов истощенными, но невредимыми.

Гора Афон для православных всего мира – одно из главных святых мест. Она является наибольшей общиной православных монахов в мире и внесена в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Украинцы в горах

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