В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист

Петр Борис погиб в Грузии / Facebook

В Грузии погиб 36-летний украинский альпинист Петр Борис. Трагедия случилась после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, на северо-западе Сакартвело. Мужчина был пластуном и неутомимым путешественником.

"С глубокой печалью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким", – сообщила национальная скаутская организация Пласт, активным членом которой был Борис.

Сообщается, что трагедия произошла на горе Тетнульд (вершина в грузинском отроге Безенгийской стены, главного Кавказского хребта в регионе Верхняя Сванетия, в 2 км южнее вершины Гестола и границы России – ред.). Ее высота – 4852 м. Предварительно известно, что мужчина погиб после завершения восхождения.

Что известно о Петре Борисе

Мужчина был членом куреня "Волки" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей.

Петр Борис родом из Городка, во Львовской области.

Жена Петра, Юлия Борис, написала в фейсбуке, что предварительно парастас планируют во вторник, 7 сентября. Также вечер памяти запланировали на вечер субботы, 11 сентября.

Перед тем жена написала, что гибель Петра Бориса – "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что украинская альпинистка Ирина Галай покорила самую опасную в мире "гору убийцу". Наша соотечественница развенчала миф, что на нее могут подняться исключительно профессионалы, как до этого считалось в мире альпинизма. Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.