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В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист

5 сентября 2021, 16:50

Трагедия произошла в регионе Верхняя Сванетия, на северо-западе Грузии.

Петр Борис
Петр Борис погиб в Грузии / Facebook

В Грузии погиб 36-летний украинский альпинист Петр Борис. Трагедия случилась после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, на северо-западе Сакартвело. Мужчина был пластуном и неутомимым путешественником.

"С глубокой печалью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким", – сообщила национальная скаутская организация Пласт, активным членом которой был Борис.

Сообщается, что трагедия произошла на горе Тетнульд (вершина в грузинском отроге Безенгийской стены, главного Кавказского хребта в регионе Верхняя Сванетия, в 2 км южнее вершины Гестола и границы России – ред.). Ее высота – 4852 м. Предварительно известно, что мужчина погиб после завершения восхождения.

Что известно о Петре Борисе

  • Мужчина был членом куреня "Волки" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей.
  • Петр Борис родом из Городка, во Львовской области.
  • Жена Петра, Юлия Борис, написала в фейсбуке, что предварительно парастас планируют во вторник, 7 сентября. Также вечер памяти запланировали на вечер субботы, 11 сентября.
  • Перед тем жена написала, что гибель Петра Бориса – "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что украинская альпинистка Ирина Галай покорила самую опасную в мире "гору убийцу". Наша соотечественница развенчала миф, что на нее могут подняться исключительно профессионалы, как до этого считалось в мире альпинизма. Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.

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