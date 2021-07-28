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Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу"

28 июля 2021, 15:25

Свое восхождение Ирина Галай посвятила 30-летию независимости Украины.

Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2 / Скриншот

Известная в Украине экстремалка Ирина Галай покорила вторую по высоте горную вершину Земли – К2 Чогори. Известно, что восхождение каждого второго альпиниста на вершину обычно заканчивается трагедией. Именно поэтому гору и назвали "убийцей".

Наша соотечественница развенчала миф, что на нее могут подняться исключительно профессионалы, как до этого считалось в мире альпинизма. Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2, сообщает "Укринформ".

Высота горы К2 составляет 8 611 метров. Она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев. Вместе с Галай опасную вершину также покорил еще один украинский альпинист – Дмитрий Семененко из Днепра. К слову, он совершил восхождение без кислородной маски.

Сейчас они спускаются с вершины. Кроме того, в базовом лагере на высоте 6 800 метров их ждет еще один украинец – фотограф Назарий Кривошеев. Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины.

Чогори: коротко

  • Чогори (К2) – вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы (Эвереста). Она известна тем, что на нее очень сложно взбираться.
  • Эту вершину также называют дикой горой или горой-убийцей.
  • Уровень смертности при попытках покорить К2 составляет рекордные 23%, то есть почти каждый четвертый альпинист претерпевает трагические последствия.

Напомним, в 2016 году Галай стала первой украинкой, которая поднялась на самую высокую вершину планеты – Эверест. Однако в середине июля именно восхождение на K2 альпинистка назвала самым тяжелым горным испытанием в жизни.

Эверест
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