Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и сроки

В Украине резко подскочит число заболевших, говорит Людмила Мухарская.
В Украине в скором времени стоит ожидать эпидемию гриппа, рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, начала эпидеми стоит ожидать через месяц-полтора (конец декабря – середина января).
По ее словам, толчком послужит то, что на новогодние праздники люди разъедутся, школьники пойдут на каникулы, а снова выйдут на работу и на учебу.
"Привезут из разных мест вирусы, начнут активно общаться, и начнет расти заболеваемость", — сказала она.
Она напомнила, что еще в прошлом году эпидемия ОРВИ и гриппа отошла на второй план.
"Я не думаю, что будут заоблачные цифры заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями, потому что ковид все-таки пока превалирует", — сказала она.
Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что нельзя вылечиться от ОРВИ меньше, чем за 5-7 дней. Такие сроки обусловлены биологическими законами. Промывать нос и полоскать горло при заболевании он рекомендует раствором с поваренной солью.
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