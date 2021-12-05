Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и сроки

Украинцев ждет нова вирусная эпидемия / УНИАН

В Украине в скором времени стоит ожидать эпидемию гриппа, рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, начала эпидеми стоит ожидать через месяц-полтора (конец декабря – середина января).

По ее словам, толчком послужит то, что на новогодние праздники люди разъедутся, школьники пойдут на каникулы, а снова выйдут на работу и на учебу.

"Привезут из разных мест вирусы, начнут активно общаться, и начнет расти заболеваемость", — сказала она.

Она напомнила, что еще в прошлом году эпидемия ОРВИ и гриппа отошла на второй план.

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"Я не думаю, что будут заоблачные цифры заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями, потому что ковид все-таки пока превалирует", — сказала она.

Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что нельзя вылечиться от ОРВИ меньше, чем за 5-7 дней. Такие сроки обусловлены биологическими законами. Промывать нос и полоскать горло при заболевании он рекомендует раствором с поваренной солью.

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