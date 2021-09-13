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Мощная защита от ОРВИ: Комаровский дал неожиданный совет и поделился рецептом

13 сентября 2021, 04:22
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Для выздоровление от ОРВИ необходимо 5-7 дней, напомнил Евгений Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский
Доктор Евгений Комаровский / Скриншот

В среднем заболевание человека ОРВИ длится 5-7 дней, а сократить ее сроки невозможно, заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

На своей странице в Instagram он подчеркнул, что сократить сроки болезни не получится, поскольку обусловлены они незыблемыми биологическими законами – сроками образования интерферона и сроками выработки антител.

По его словам, научно доказать, что выздоровление в течение 5-7 дней произошло не благодаря интерферону и антителам, а под воздейсвием горчичников, банок и компресов, – невозможно.

При этом он рассказал, какой популярный продукт полезен при лечении ОРВИ.

Телеведущий заявил, что с помощью поваренной соли можно сделать специальный раствор.

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"Если мы возьмем литр кипяченой воды, и добавим девять граммов или чайную ложку соли, у нас получится нечто, похожее на физраствор", — рассказал доктор Комаровский.

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Специалист подчеркнул, что эта жидкая смесь помогает увлажнить носоглотку при ОРВИ. "Этим раствором можно промывать нос и полоскать горло", — добавил медик.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

viber
Евгений Комаровский
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