Упала в траву, лицо синее: на Винничине автомобиль врезался в коляску с 11-месячной девочкой

В Винницкой области машина выбила коляску из рук матери и полетела по обочине / Национальная полиция

Дикий случай произошел в Винницкой области - в селе Ладыжинские Хутора Гайсинского пьяный водитель за рулем авто влетел в коляску с ребенком. Младенец чудом остался в живых, но получил тяжелые травмы.

В комментарии "Фактам" мама 11-месячной Доминики Виктория рассказала, что вечером того дня она решила прогуляться с дочкой по дороге вблизи бывших сельских ферм, где местные ездят нечасто. Поэтому посадила дочь в коляску и покатила. Мимо на большой скорости пролетела легковушка и подняла столб пыли так, что женщина вынуждена была поднимать капюшон коляски, чтобы ребенок не дышал пылью.

"В это время автомобиль сделал резкий вираж и поехал в обратном направлении. Опять поднял настоящую пылевую бурю. И я даже не успела понять, как он в этих столбах пыли слетел с дороги и врезался в коляску с ребенком. Машина просто выбила коляску у меня из рук и полетела дальше уже по обочине. Водитель даже не затормозил. Честно говоря, я совсем не помню обстоятельства аварии. Помню только, что машина затянула коляску под бампер и оставила от нее обломки", — раскрыла женщина детали аварии, которая произошла в коцне июня.

По ее словам, Доминика вылетела из коляски и упала в траву, а авто еще сделало несколько безумных виражей, выехало с обочины снова на дорогу, а потом остановилось.

"Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Я — бегом к ребенку. Лицо дочери все синее от ударов и ушибов. Ребенок плакал от боли и ужаса. И я еще помню, что из автомобиля вылез сын водителя и начал кричать, что, мол, слава Богу, ребенок жив. И я еще ответила: "Моя дочь задыхается!" Действительно, дочь тяжело дышала", — рассказывает Виктория.

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Читайте такжеПрохожий толкнул коляску с младенцем в Мариуполе: ребенок выпал на дорогуРанее сообщалось, в Винницкой области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости влетел в детскую коляску. 11-месячная девочка чудом осталась жива – она попала в реанимацию.

ДТП произошло в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине, когда произошла авария.

Подробности ДТП с коляской в Винницкой области можете узнать в сюжете ТСН:

Коляска попала под колеса, а девочку спасло то, что ее отбросило на десяток метров от дороги. Ребенка мать нашла в траве, а машина поехала дальше вместе с коляской. По словам свидетелей, водитель катался еще два круга.