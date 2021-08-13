Ущерб на 57$ миллионов: в Жулянах задержали топ-чиновника, пытавшегося сбежать из Украины

В аэропорту Жуляны в Киеве задержали главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины / МВД

Сотрудники полиции в аэропорту Жуляны задержали председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины при попытке бегства с территории страны. Задержан и его предполагаемый сообщник. Ранее правоохранители обнаружили масштабные коррупционные схемы на предприятии, которые привели к ущербу в размере 57 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации пытался покинуть Украину и был задержан в Жулянах в пятницу утром, 13 августа.

"Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины при попытке бегства из Украины", - отмечается в сообщении. Также задержали и его сообщника.

В полиции подчеркнули, что ранее правоохранителям удалось обнаружить масштабные злоупотребления должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба государству – более 57 миллионов долларов США.

Напомним, 7 июня Служба безопасности Украины задержала, предположительно, бывшего сотрудника администрации пятого президента Петра Порошенко, который входил в состав СНБО. Его подозревают в совершении государственной измены.