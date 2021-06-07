СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко

Спецназ СБУ / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бывшего сотрудника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в том, что он передавал иностранным спецслужбам секретную информацию. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

По данным силовиков, дело расследуется по статье о государственной измене. Имя и должность чиновника не называются. Однако, как утверждает источник издания, речь идет о непубличном лице, которое ранее работало в администрации бывшего президента Петра Порошенко и попал под наблюдение спецслужб в 2016-2017 годах.

Отмечается, что неназванный сотрудник СНБО имел второй уровень допуска к государственной тайне, что позволяло ему работать с документами под грифом "секретно" и "совершенно секретно". В его сферу деятельности входил анализ экономической, внутриполитической информации, а также сотрудничества с Европейским Союзом, Китаем и Россией.

Чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Суд поместил его под круглосуточный домашний арест, дело рассматривается в закрытом от общественности и прессы режиме. В пользу какого иностранного государства работал подозреваемый, также не сообщается.

Как сообщает портал Обозреватель, этим чиновником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) является некий Леонид Пирожков.

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Напомним, ранее, в апреле 2020 года, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А, находился на агентурной связи под псевдоним Бобыль у полковника ФСБ Игоря Егорова из Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.