Осечка Бобыля: СБУ разоблачила работавшего на ФСБ генерала-предателя

Задержание Валерия Шайтанова / @SecurSerUkraine

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева, сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - говорится в сообщении.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

/ @SecurSerUkraine

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А, находился на агентурной связи под псевдоним Бобыль у полковника ФСБ Игоря Егорова из Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

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За работу ФСБ гарантировала Шайтанову вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших воинов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

/ @SecurSerUkraine

Напомним, ранее суд вынес приговор Светлане Дрюк (Ветерок), которая ранее перешла на сторону Украины.