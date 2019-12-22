Суд дал пять лет тюрьмы перебежчице из "ДНР" Ополченочке

Светлана Дрюк перешла на сторону Украины / Скриншот

Решением Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Светлана Дрюк (Ветерок), которая ранее перешла на сторону Украины, признана виновной по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда, она заключила соглашение с Генпрокуратурой и разоблачила деятельность более 20 кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.

"В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в ведении агрессивной войны против Украины", - рассказали в суде.

Кроме того, Дрюк рассказала следствию о поставках боевой техники с территории России.

"Между обвиняемой и прокурором Генеральной прокуратуры Украины утверждено соглашение о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года", - добавили в суде.

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Ранее Дрюк стала прототипом главной героини пропагандистского фильма Ополченочка, в котором воспевались боевики на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ополченочка участвовала в Дебальцевском котле.