Командир боевиков-перебежчица Ветерок участвовала в Дебальцевском котле

Светлана Дрюк активно участвовала в боевых действиях на стороне боевиков / Фото: Facebook/Оксана Дыхнич

Командир женской танковой дивизии боевиков ДНР Светлана Дрюк, более известная под позывным Ветерок, принимала активное участие в боях за Дебальцево вместе со своим сыном, который также воевал против украинской стороны.

"Символ Новороссии... про нее сняли фильм Ополченочка - ложь. На танк Дрюк села только в 2015 году. Фильм, по словам автора идеи и сценария Р. Разума, о танковом экипаже ЛНР, который появился в 2014 году. Напомню, что Светлана Дрюк служила в ДНР", - сообщила в Facebook продюсер программы Антизомби Оксана Дыхнич.

Автор поста уверяет, что Ветерок принимала активное участие в Дебальцевском котле, за что была награждена орденом За воинскую доблесть. Также отмечает, что недоговаривает женщина и относительно своих детей, которые якобы сбежали из ДНР вместе в ней. Дыхнич утверждает, что сын Светланы с 2014 года воевал на стороне боевиков, а дочь была у пророссийских наемников волонтером.

"Теперь немного о боевом пути Светланы. Воевать пошла по идейным соображениям. Воевала- Красногоровка, Марьинка, Дебальцево, Мариупольское направление и т.д. Начинала санинструктором, потом замковзвода, начштаба дивизиона, потом замполит в Чебурашке", - пишет продюсер.

Дыхнич уверяет, что украинская сторона приняла приспешницу боевиков слишком радушно. Она настаивает, что Ветерок виновна в гибели солдат в Дебальцевском котле, принимала активное участие в других сражениях, а теперь вместе с сыном спокойно чувствуют себя на территории Украины.

Напомним, Игорь Гиркин пригрозил перешедшей на сторону Украины танкистке-террористке из группировки ДНР Светлане Дрюк с позывным Ветерок смертью через повешение.