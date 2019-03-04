"Повесить существо за измену": Гиркин призвал казнить перешедшую на сторону Украины террористку "Ветерок"

Бывший высокоставленный "ДНРовец" Игорь Гиркин (Стрелков) особо в выражениях не стеснялся.
Бывший высокопоставленный боевик Игорь Гиркин (Стрелков) пригрозил перешедшей на сторону Украины танкистке-террористке из группировки "ДНР" Светлане Дрюк с позывным "Ветерок" (протопотипу главной героини пропагандистского фильма "Ополченочка" смертью через повешение.
Соответствующее сообщение он опубликовано на своих страницах в социальных сетях. По его словам, люди, подобные Светлане Дрюк, не имеют "никаких собственных твердых взглядов и убеждений", но иногда "могут становиться реальными героями".
При этом они в любой момент могут радикальное изменить свои взгляды.
"Огорчаться особо не стоит − ничего страшного в единичном предательстве нет. Но повесить данное существо за измену − при случае будет совершенно необходимо. Не из мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", − подытожил Гиркин.
Напомним, о том, что Светлана Дрюк ("Ветерок") перешла на сторону Украины, стало известно в воскресенье, 4 марта.