Убежала из ада: командир боевиков Ветерок перешла на сторону Украины

3 марта 2019, 22:59

Приспешница террористов готова давать показания в суде

Ветерок сменила направление / Фото: скриншот из видео

Командир женской танковой дивизии боевиков с позывным Ветерок перешла на сторону украинских военных и заявила о готовности предстать перед судом в Гааге.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина не только воевала на стороне боевиков, но и исполнила одну из главных ролей в нашумевшем фильме Ополченочка.

Премьер ленты о женской половине пророссийских террористов запланирована на День победы. Однако главная героиня ленты уже сбежала в Украину, не взирая на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести. Ветерок решила уйти к тем, с кем борется в фильме. И даже заявила о том, что готова дать показания в суде Гааги.

Одним из условий ее перехода была переправка на подконтрольную Украине территорию ее детей. С этим заданием контрразведчики успешно справились и теперь они вместе с матерью.

Ветерок приняла окончательное решение о переходе на украинскую сторону после того, как по неизвестной причине были взорваны одновременно семь танков ее бывших соратников.

Напомним, депутат российской Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская снялась в полнометражном художественном фильме о непризнанной республике под названием Ополченочка.

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боевики ДНР Украина ЛНР
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