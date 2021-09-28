Тигр напал на ребенка, когда мать поднесла сына к ограде / Фото t.me/urd_news

В аннексированном Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку. Инцидент произошел в парке Тайган, который зарабатывает на сафари, показывая посетителям своих питомцев.

22-летняя мать решила поднести ребенка к ограде, чтобы показать тигра поближе. Она вышла за пределы безопасной зоны, и малыш оказался прямо перед хищником, сообщает Telegram- канал Бушующий мир.

Тигр набросился на ребенка, схватил мальчика за руку и откусил пальчик. По словам матери, она сразу же стала искать медпункт в парке, но не нашла даже медсестру.

Фото t.me/urd_news

"Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но рядом никого не было. Я подошла к ларьку, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребенка туда, медсестры на месте не было. Ее так и не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку Паши и вызвали скорую. По сути, это вся помощь ", — возмущалась женщина.

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Скорая, прибывшая на место, госпитализировала малыша с мамой в детскую клиническую больницу Симферополя. Там мальчику провели операцию, зашили рану.

Справка. Крымский сафари-парк Тайган – один из крупнейших в Европе питомников львов и других видов крупных хищных кошек. Там проживает около 60 львов, 40 тигров и многие другие животные.

Как сообщал Главред, 5 февраля в Черниговской области тигр нанес смертельные ранения работнику зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена.

Работник зоопарка собирался покормить животное. В этот момент тигр внезапно на него напал. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.