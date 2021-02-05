Не докладывают мяса: под Черниговом тигр загрыз сотрудника зоопарка

Под Черниговом тигр загрыз сотрудника зоопарка / УНИАН

5 февраля в Черниговской области тигр нанес смертельные ранения работнику зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена. Информация о трагическом инциденте опубликована на официальном интернет-портале Главка Национальной полиции по региону.

"Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно ранил сотрудника 1973 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека", ‒ говорится в сообщении.

Работник зоопарка, по предварительной версии событий, собирался покормить животное. В этот момент тигр внезапно на него напал. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. "Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", ‒ заявили в полиции.

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