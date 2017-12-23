В Китае тигр заживо съел пенсионерку

Женщина, на глазах у которой тигр уташил и заживо съел мать, подала в суд на руководство сафари-парка в Пекине (КНР).

Такое сообщение опубликовало британское издание Mirror.

Согласно обнародованным данным она требует компенсацию в размере около 235 тысяч долларов США.

Трагический инцидент произошел в марте прошлого года в парке дикой природы Бадалин, который находится недалеко от Пекина. Хищник накинулся на двух женщин, которые, однако, нарушили требования безопасности − покинули автомобиль и решили совершить прогулку по территории.

Мать пыталась спасти дочку, которую тигр утащил первой, но в конечном итоге погибла сама.

Ее дочь удалось спасти, но она в результате инцидента женщина стала инвалидом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне набросились на зверей в зоопарке.



