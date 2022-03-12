В боях с россиянами погибли 1300 защитников Украины - Зеленский

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за все время войны публично озвучил количество украинских бойцов, которые погибли в сражениях с российскими оккупантами. Об этом украинский лидер сказал во время встречи с представителями зарубежных СМИ в Киеве.

Зеленский поведал, что в боях с россиянами в Украине погибло около 1,3 тысячи защитников нашей страны.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что переговоры с российскими агрессорами могли бы состояться в Иерусалиме. Встречи в Украине, России и Беларуси вряд ли приведут к конструктивному диалогу. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет может внести существенный вклад в переговорный процесс.

"Что касается страны Израиля и премьер-министра Беннета. Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Беннета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна. В ней много истории и параллелей много", - считает руководитель государства.

До того советник руководителя ОП Алексей Арестович ранее заявил о том, что россияне скоро попытаются перебросить свои резервы на те направления, где им удалось продвинуться. Речь идет о Мариуполе, Харьковской области, и, вероятно, Киевской области. Но их резервы будут исчерпаны в течение 10 дней.