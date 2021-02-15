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В Горловке взорвали авто с главарем боевиков "ДНР"

15 февраля 2021, 09:21
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Под авто Сергея Попова было заложено самодельное взрывное устройство.

Автомат боевика ДНР
В "ДНР" взорвали главаря боевиков / Reuters

В понедельник, 15 февраля, в оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв под автомобилем командира батальона "народной милиции" "ДНР" Сергея Попова (кличка "Длинный").

Главарь боевиков остался жив, его доставили в больницу, рассказал в своем Telegram-канале российский пропагандист Андрей Руденко.

По его данным, под машину члена незаконного вооруженного формирования было заложено самодельное взрывное устройство.

Другой пропагандист росТВ Александр Сладков добавил, что пострадавшим комбат боевиков является Сергей Попов с позывным "Длинный".

"Замминиста иинформации ДНР" Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел, когда "Длинный" вез дочь в школу. Ребенок тоже пострадал и находится в больнице.

Как уточняют российские Telegram-каналы, ранение комбата "ДНР" было не тяжелым. Ему осколками посекло ноги и бедро. У пострадавшего шок первой степени, сейчас он в операционной.

Взрыв произошел примерно в 8 часов утра по местному времени (7:00 по Киеву).

сергей попов
Сергей Попов / novosti.dn.ua

Обострение в зоне ООС:

14 февраля, около 10 часов утра недалеко от Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных:

  • капитан Александр Войтенко (1984 года рождения);
  • старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения);
  • старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
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