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В Измаиле подростки по-зверски забили до смерти бездомного

31 марта 2021, 22:57
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По словам очевидцев, бездомного так сильно избили, что на нем не было живого места. Кроме того, ему переломали все ребра.

разбой, нападение, грабители
В Одесской области убили бездомного / uk.pointerst.com

В Одесской области в Измаиле двое подростков 12 и 13 лет до смерти избили бездомного из-за того, что тот отказался просить для них у людей булочки. Позже выяснилось, что 58-летнего бездомного зовут Петр Балика и многие местные его знали. Мужчине даже завели страницу в Instagram, сообщают Факты.

По словам очевидцев, бездомного так сильно избили, что на нем не было живого места. Кроме того, ему переломали все ребра. Он скончался спустя несколько часов после избиения.

Медики заявили, что его можно было бы спасти, если бы его кто-то обнаружил раньше. Но подростки оттащили его в безлюдное место к озеру.

Сначала его били руками потом ногами, и в конце добивали палками. В процессе избиения малолетние убийцы зачем-то раздели догола. Они отдыхали, потом снова начинали бить бездомного. Так продолжалось несколько часов.

Убитого бездомного знали многие люди, и часто помогали ему. По словам местного жителя, он был неназойливым и не выпрашивал денег. Также он любил общаться с людьми и был веселым.

Многие знали его по прозвищу Петя Карбюратор и создали страничку в Instagram. Стоит отметить, что на него подписано почти 3 тысячи человек.

"Петя радовался этому как ребенок. Сам себя называл "Смотрящим по городу Измаилу". В шутку, конечно", - рассказал местный житель Андрей.

Нападение на "слугу народа":

  • Неизвестные в масках сегодня совершили нападение на нардепа от Слуги народа Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства, пишет пресс-служба Нацполиции.
  • Депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.
бомж Одесская область Измаил
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