В Житомирской области напали на "слугу народа" из-за мусора

Депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.
Неизвестные в масках сегодня совершили нападение на нардепа от Слуги народа Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства, пишет пресс-служба Нацполиции.
Депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.
"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", - говорится в сообщении.
Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.
"Я передаю привет "мусорщикам" и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - заявил он.
- Ранее Главред писал о том, что в австрийском городе Грац неизвестные напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо этого получили ножевое ранение.
- Инцидент произошел 28 марта. Около 16:15 братья пришли на встречу с покупателем куртки, о чем предварительно договорились через соцсети.