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В Житомирской области напали на "слугу народа" из-за мусора

31 марта 2021, 21:11

Депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.

Полиция
В Житомирской области напали на слугу народа / УНИАН

Неизвестные в масках сегодня совершили нападение на нардепа от Слуги народа Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства, пишет пресс-служба Нацполиции.

Депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.

"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", - говорится в сообщении.

Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.

"Я передаю привет "мусорщикам" и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - заявил он.

  • Ранее Главред писал о том, что в австрийском городе Грац неизвестные напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо этого получили ножевое ранение.
  • Инцидент произошел 28 марта. Около 16:15 братья пришли на встречу с покупателем куртки, о чем предварительно договорились через соцсети.
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