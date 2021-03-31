В Житомирской области напали на "слугу народа" из-за мусора

В Житомирской области напали на слугу народа / УНИАН

Неизвестные в масках сегодня совершили нападение на нардепа от Слуги народа Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства, пишет пресс-служба Нацполиции.

Депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.

"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", - говорится в сообщении.

Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.

"Я передаю привет "мусорщикам" и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - заявил он.