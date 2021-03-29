В Австрии банда в масках в переходе напала на украинских подростков

Незнакомец заманил украинцев в подземный переход, а после к ним подошли четыре-пять человек в масках. Пригрозив пистолетов, они потребовали отдать деньги.
В австрийском городе Грац неизвестные напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо этого получили ножевое ранение, пишет Неute.
Инцидент произошел 28 марта. Около 16:15 братья пришли на встречу с покупателем куртки, о чем предварительно договорились через соцсети.
Незнакомец заманил украинцев в подземный переход, а после к ним подошли четыре-пять человек в масках. Пригрозив пистолетов, они потребовали отдать деньги, драгоценности и одежду.
Украинец начал сопротивляться, что привело к потасовке. Тогда один из преступников достал нож и нанес удар в верхнюю часть тела подростка. После этого нападавшие скрылись.
17-летнего парня госпитализировали с тяжелым ранением. Правоохранители начала расследование и поиск злоумышленников.
- Ранее Главред писал о том, что в Днепре толпа из 10 агрессивных подростков зверски избила 11-летнего школьника, который вечером возвращался домой.
- В жестоком нападении участвовали как парни, так и девушки.
- Особую жестокость проявили трое нападавших, при этом пострадавший чудом смог добраться домой. Повреждения школьника оказались серьезными, он буквально захлебывался кровью, а прибывшие по вызову медики были шокированы травмами ребенка и были вынуждены провести хирургическое вмешательство.