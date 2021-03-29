В Австрии банда в масках в переходе напала на украинских подростков

В Австрии напали на украинцев / УНИАН

В австрийском городе Грац неизвестные напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо этого получили ножевое ранение, пишет Неute.

Инцидент произошел 28 марта. Около 16:15 братья пришли на встречу с покупателем куртки, о чем предварительно договорились через соцсети.

Незнакомец заманил украинцев в подземный переход, а после к ним подошли четыре-пять человек в масках. Пригрозив пистолетов, они потребовали отдать деньги, драгоценности и одежду.

Украинец начал сопротивляться, что привело к потасовке. Тогда один из преступников достал нож и нанес удар в верхнюю часть тела подростка. После этого нападавшие скрылись.

17-летнего парня госпитализировали с тяжелым ранением. Правоохранители начала расследование и поиск злоумышленников.